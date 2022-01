Il fratello di Mario Balotelli, Enock, si sposa: la proposta di nozze alla fidanzata

Enock Baruwah, il fratello di Mario Balotelli, si sposa. Arriva la proposta di nozze alla fidanzata, Giorgia Migliorati. I due stanno insieme dall’estate del 2020, erano legati da una profonda amicizia che poi si è trasformata in amore.

Enock fa una sorpresa alla sua Giorgia. La proposta di nozze arriva all’aperto, nella splendida cornice di Borgo Glazel, una location da sogno per eventi a Piamborno, in Valle Camonica, in provincia di Brescia. Sceglie il giardino della dimora storica dove si organizzano tanti matrimoni per chiederle la mano. Il 28enne lo fa in ginocchio, dietro la coppia, immancabili, i fuochi d’artificio.

Giorgia lo guarda felice e dice di sì. I due si abbracciano e si baciano, gli amici applaudono contenti. Tra di loro c’è anche Andrea Zelletta, che con Enock è stato protagonista al GF Vip: la loro amicizia continua anche nella vita reale.

Giorgia poco dopo mostra l’anello, il solitario che ha al dito, sul social. “Ragazzi è successo davvero, ci sposiamo!”, confida ai follower nelle sue IG Stories. E’ al settimo cielo.

A Chi la giovane titolare di un brand di cosmetici e di uno studio di bellezza in passato, della loro storia d’amore, aveva raccontato: “Io, prima di essere fidanzata con Enock, ero una sua amica: lui con me si confidava e mi parlava un po’ di tutto!”. Ora guarda al futuro accanto a lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/1/2022.