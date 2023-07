Gabriel Garko festeggia 51 anni con gli amici e le candeline al contrario

L'attore organizza una semplice serata casalinga tra frutta e candeline

Gabriel Garko compie 51 anni e festeggia in casa, tra amici con una piccola sorpresa. L’attore ha condiviso le immagini della serata tra taglieri di frutta e una torta con le candeline messe al contrario.

L’attore ha appena finito di girare la fiction Mediaset ‘Se potessi dirti addio’ e adesso si rilassa con gli amici. Per lui una serata semplice, ma piena d’affetto con gli invitati che gli hanno fatto soffiare sul 15 e non sul 51. Garko è tornato sul set dopo anni, ma soprattutto dopo il coming out in televisione. ‘’La vera normalità ci sarà quando non sarà più necessario doverlo fare - aveva spiegato al Corriere della Sera- perché innanzitutto, non è che tutti devono sapere i fatti tuoi, non è assolutamente giusto che una persona debba confessare pubblicamente la sua omosessualità solo perché la società impone che tutti devono essere eterosessuali. E se il mondo fosse al contrario? E se gli etero dovessero fare coming out?".

Gabriel sta vivendo una fase molto serena della sua vita tra lavoro e relax nella sua villa di Zagarolo e recentemente, sempre al Corriere, ha parlato anche della possibilità di diventare padre: “Non vorrei mettere al mondo una nuova vita, semmai sarebbe bello adottare un bambino, per dagli la possibilità di una vita migliore e, per esempio, non capisco per quale motivo i single non possano assumere questo ruolo, oppure una famiglia arcobaleno. L’importante è che siano delle brave persone e che possano assicurare la giusta, dovuta dignità a un orfano. Però... aggiungo che, pur avendo pensato spesso a compiere questo passo, oggigiorno forse non mi sento più motivato a diventare padre: non mi piace la società in cui viviamo e detesto l’accanimento morboso che impazza sui social”.