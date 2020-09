Gabriel Garko ha parlato pubblicamente dopo la il coming out televisivo dello scorso venerdì. L’attore a 48 anni ha rivelato di essere gay davanti a milioni di telespettatori dal giardino della Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Ora attraverso la sua amica Barbara D’Urso ha spiegato di essere rimasto sorpreso dalla reazione delle persone. Non si aspettava di ricevere un supporto del genere e di suscitare grande apprezzamento per un gesto coraggioso. E’ stata la conduttrice che durante ‘Pomeriggio Cinque’ ha letto un messaggio che le ha mandato Garko (il cui vero nome è Dario) dandole anche il permesso di condividerlo davanti alle telecamere.

Durante la diretta del programma pomeridiano di Canale5, Carmelita ha fatto sapere: “Ora vi leggerò un bellissimo messaggio che il mio amico Gabriel Garko mi ha scritto ieri sera. Lui mi ha detto ‘se vuoi leggilo pure in trasmissione’. Durante la diretta di Live mi ha scritto: ‘Ovviamente per me non è cambiato nulla, ma sono sorpreso che tutti o quasi mi apprezzino più ora di prima. Questo è dovuto ‘all’educazione’ che ho subito. Appena ci vedremo spiegherò un bel po’ di cose. Saluta tutti i tuoi ospiti e baciali, spero ti poterti abbracciare presto. Baci, ti voglio davvero bene, tuo Gabry’”.

Nel frattempo però impazza la polemica dopo che Selvaggia Lucarelli ha rivelato che alcune sue fonti le hanno fatto sapere che Garko avrebbe preso 60mila euro da Mediaset per il coming out in tv (prima al GF Vip, poi in un’altra trasmissione).

Scritto da: la Redazione il 29/9/2020.