Il vincitore del talent nella categoria Danza nel 2015 dice di sì: i due stanno insieme dal 2020

Sul social il video emozionante fatto col drone, la didascalia in inglese: "Do you want to marry me?”

Gabriele Esposito ha detto di sì. L’ex ballerino di Amici, vincitore nella categoria Danza nel 2015, si sposa. Le immagini della romantica proposta di nozze alle Maldive del fidanzato Andrea Papalettera il 26enne le condivide sul social: il video è emozionante. Lo accompagna con una didascalia in inglese: "Do you want to marry me?”.

L'ex ballerino di 'Amici' Gabriele Esposito si sposa! Le immagini della romantica proposta di nozze alle Maldive del fidanzato Andrea Papalettera

Gabriele e Andrea sono volati nell’isola dell’Atollo dell’Oceano Indiano. Papalettera, con cui Esposito fa coppia dal 2020, nel filmato scrive sulla sabbia bianca: “Mi sposi?”. Il danzatore corre da lui: c’è l’abbraccio e un appassionato bacio. E’ tutto molto commovente. Gabriele commenta il video del fidanzato. "It's a big YES", scrive aggiungendo un cuore rosso.

Gabriele e Andrea si scambiano un appassionato bacio

L’ex talento di Maria De Filippi ha iniziato la frequentazione con Andrea quattro anni fa, nel 2023 sono arrivate le presentazioni in famiglia.

I due sono innamorati e felicissimi insieme

Papalettera era rimasto molto toccato da un momento così speciale e sempre su Instagram aveva commentato: “Questo giorno è stato così speciale per me. Incontro per la prima volta tutta la famiglia del mio ragazzo e mi sono sentito amato e questo è tutto quello che ho sempre voluto. L’amore vince davvero”.