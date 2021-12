Gabriella e Jacques di Monaco compiono 7 anni, gli auguri della mamma: foto

Gabriella e Jacques di Monaco compiono 7 anni, gli auguri della mamma arrivano sul social. Charlene Wittstock condivide sul suo profilo alcune foto in cui si vedono i due gemelli che festeggiano il compleanno. La principessa regala un tenerissimo messaggio ai figli: forse è ancora lontana da loro, ricoverata in una struttura ‘segreta’ per riprendersi dalla grande stanchezza fisica e mentale dopo il lunghissimo periodo trascorso in Sudafrica a causa dell’infezione che l’ha bloccata e per cui è stata operata ben due volte.

E’ stata lontana dai gemelli e dal marito, il principe Alberto, fino a novembre. Solo una volta la sua famiglia è riuscita a raggiungerla. Charlene è tornata a Monte Carlo, ma, ancora sofferente, ha dovuto allontanarsi di nuovo per curarsi in clinica. Si pensava potesse tornare per il compleanno di Gabriella e Jacques, che si celebra oggi, 10 dicembre. Nessuna comunicazione, però, è arrivata da palazzo. Ci sono solo questi scatti a testimoniare la vicinanza di Charlene ai figli, che spengono le candeline.

La principessa è con loro? Non si sa. Jacques e Gabriella nelle immagini pubblicate sono ancora in pigiama. La stanza è addobbata con palloncini colorati. Una grande torta di panna a forma di 7 troneggia davanti ai bambini. Sul lato destro si intravede un albero di Natale illuminato.

“Buon compleanno bambini miei. Ringrazio Dio di avermi benedetto con questi figli meravigliosi. Con amore, mamma”, scrive Charlene.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2021.