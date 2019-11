Gabriella Pession in passato è stata tradita in amore. L’attrice ha però rivelato di essere stata anche lei a tradire e che quell’esperienza l’ha fatta stare male. Nell’intervista rilasciata a ‘Le Iene’ e andata in onda durante l’ultima puntata del programma, la 42enne ha parlato della sua vita sentimentale. “Pare che lo scorpione sia molto passionale, ma con gli anni passa un po’. Io con gli anni non mi sono disinibita e alle otto e mezza crollo proprio. Ormai i miei rapporti li conto su base mensile e non settimanale…”, ha spiegato con un pizzico di ironia.

Gabriella di notte preferisce infatti la tranquillità, meglio se in solitudine. “Letti separati, che bello!”, ha aggiunto. Sembra infatti che più che il corpo, ad attrarla sia la mente degli uomini. “Per piacermi un uomo deve essere onesto e intelligente”. Poi la confessione sulla scappatella fatta in passato. “Ho tradito e sono stata tradita. Un tradimento non va mai fatto, io non perdonerei. Quando ho tradito, poi ho confessato tutto e mi sono sentita anche una donna molto sbagliata. Ovviamente ci siamo lasciati”, ha fatto sapere.

Il fatto che anche molte donne la trovino attraente la lusinga. “Piaccio sia agli uomini che alle donne. Anche se non ho mai avuto esperienze fisiche con donne, perché non provo attrazione per il mio stesso sesso, preferisco piacere alle donne”, ha proseguito. Nella sua vita una persona speciale però c’è già e non la cambierebbe con nessun altro: “Sono felicemente sposata, lo rifarei mille volte”.

La Pession, che da mercoledì 6 novembre è protagonista della nuova fiction di Canale5 ‘Oltre la soglia’, è infatti sposata dal 2016 con l’attore irlandese Richard Flood, che ha cinque anni meno di lei. I due hanno anche già un figlio insieme. Nel 2014 è nato infatti il piccolo Giulio Flood, che oggi ha 5 anni.

Scritto da: la Redazione il 6/11/2019.