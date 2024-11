La top model 40enne si toglie il berretto di lana durante il fit check prima di uscire

Farsi vedere calva non le crea alcun problema, anche se ogni tanto mette la parrucca

Bianca Balti fa il suo consueto fit check prima di uscire per le vie di Los Angeles, la città Usa nella quale da tempo vive. Mostra tutti i capi che indossa, poi, improvvisamente, si toglie il berretto di lana che porta in testa e torna a mostrarsi senza capelli durante la chemioterapia a cui si sta sottoponendo per guarire dal cancro alle ovaie al terzo stadio che ha rimosso a metà settembre scorso. “Non sembro il gatto nudo?”, commenta la 40enne, ironizzando sul suo aspetto.

''Non sembro il gatto nudo?'': Bianca Balti torna a mostrarsi senza capelli durante la chemioterapia

Bianca è bella e altera anche calva. I suoi occhi color ghiaccio spiccano sull’incarnato color latte. Lei ironizza e fa riferimento, riguardo al suo nuovo aspetto, al Canadian Sphynx, una razza di gatto, originata da una naturale mutazione del gatto domestico, la cui principale caratteristica è quella di non presentare alcun pelo sul suo mantello. Pensa di essere simile al quattro zampe.

La top model 40enne si toglie il berretto di lana durante il fit check prima di uscire

Con ottimismo, commenta il suo look del giorno

La Balti continua a raccontarsi con tanto ottimismo: guai a sentirsi sconfitta per colpa del tumore. Per andare a fare una passeggiata mette un giubbotto Acne Studios, jeans Haikure, ha tra le mani una borsa firmata da Tods, ai piedi le sneakers della Nike, in testa il cappellino in tono. Sotto, stavolta, niente parrucca con i capelli lunghi. E’ un ‘gatto nudo’ davvero molto affascinante.