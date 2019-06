Gennaro Lillio 'scugnizzo’ irresistibile nello spot di Dolce e Gabbana: prende il posto di David Gandy e fa sognare. Con lui nella nuova pubblicità estiva del profumo Light Blue c’è la modella palermitana Giulia Maenza

Nello nuovo spot di Dolce e Gabbana Gennaro Lillio protagonista assoluto

Il modello napoletano 28enne è un pescatore che mostra i muscoli perfetti

Gennaro Lillio nel nuovo spot estivo del profumo Light Blue di Dolce e Gabbana prende il posto di David Gandy. Il 28enne napoletano nella pubblicità è in coppia con l’italianissima Giulia maenza, modella 19enne di Palermo. Dopo il GF arriva ancora maggiore popolarità per Gennaro Lillio, che è protagonista assoluto dello spot di Dolce e Gabbana. E’ un bel pescatore che in barca, a largo di Capri, incontra la maliziosa ragazza in vacanza: tra i due sguardi di fuoco e occhiate magnetiche, poi subito un incontro appassionato a largo e baci in barca. Peccato che alla fine si scopra che il ‘rendez-vous’ sia solo frutto dell’immaginazione della bella… Lo spot di Dolce e Gabbana Gennaro Lillio lo ha realizzato già da qualche mese, prima di essere rinchiuso nella Casa di Cinecittà, ma è solo ora che tutti possono apprezzare la pubblicità in tv. E il fidanzato di Francesca De Andrè, grazie pure alla cassa di risonanza del Grande Fratello 16, si gode il successo e mostra al mondo intero il suo fascino da scugnizzo irresistibile. Ha ‘scippato’ il posto al supermodello britannico Gandy e non lo fa rimpiangere neppure un po’.

