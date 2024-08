La cantante Gerardina Trovato riappare sul social dopo i problemi di salute: ''Non mi abbandonate''

La 57enne all’inizio degli anni ’90 ebbe successo nella musica arrivando seconda a Sanremo

Successivamente ci sono stati importanti problemi di salute mentale e di conseguenza economici

In molti ricorderanno la cantante Gerardina Trovato, che nel 1993 arrivò seconda a Sanremo con ‘Non ho più la mia città’, dietro a Laura Pausini.

Adesso la cantante siciliana, che ha 57 anni, è apparsa sui social a distanza di lungo tempo dalle ultime apparizioni televisive.

In un video in cui ha un aspetto un po’ provato, spiega: “Ho sempre pensato che quello che conta è la gente e noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza”.

Gerardina Trovato, 57 anni, è apparsa sui social per chiedere ai fan di 'non abbandonarla'

La Trovato è riapparsa in questi giorni anche durante un concerto di una festa patronale in Sicilia.

La sua è stata purtroppo una parabola discendente dopo gli importanti problemi psichiatrici e anche economici.

C’è stata infatti una grave nevrosi ossessivo depressiva che non le ha permesso più di lavorare.

La cantante dopo il successo di inizio anni '90 ha avuto gravi problemi di salute mentale

Durante un’intervista del 2020, prima che sua madre morisse, aveva raccontato: “Quando è morto mio papà, nel 2006, io già non me la passavo bene. Mia madre mi liquidò con 50mila euro, facendomi credere che l'eredità fosse tutta lì. Quei soldi erano la mia unica fonte di sostentamento e, non guadagnando più, con gli anni sono finiti. Ora che lei non vuole aiutarmi devo chiedere aiuto agli estranei, ma chi presta del denaro poi lo rivuole”.

Poi aveva parlato anche dei problemi di salute mentale: “Finii per diventare una cavia da laboratorio per gli psichiatri. Avevo l'ansia e loro non facevano altro che darmi calmanti e pillole. Uno mi prescrisse anche il litio, un elemento chimico che se assunto male provoca grandi danni. Mi hanno ridotta malissimo”.