Il GF Vip si allunga ancora! Ecco la nuova data della finale

Il GF Vip si allunga ancora. C’è una nuova data per la finale. Il reality show va avanti a oltranza e diventa quasi ‘infinito’: non si concluderà più l’8 febbraio, come pareva ormai certo. Alfonso Signorini si lascia sfuggire il giorno fissato per dire definitivamente addio ai suoi cari ‘vipponi': sarà lunedì 15 marzo, a quando pare.

Il conduttore, in collegamento con GF Vip Party, programma in onda su Madiaset Play, spiazza tutti con la nuova data della finale. Prima rivela due dei nuovi concorrenti che andranno ulteriormente ad arricchire il cast nella Casa e varcheranno la porta rossa già questo venerdì, 18 dicembre.

“Una è Cecilia Capriotti, che ha fatto l’Isola dei Famosi: è tutta da scoprire, una spiritosissima, con molta voglia di entrare nella Casa. E poi la seconda si è distinta nell’ultima edizione di Temptation Island ed è Carlotta Dell’Isola, molto romana, molto verace, molto simpatica, diretta, che dice: ‘Io non sono una Vip, non me ne frega niente se loro lo sono, io bastono tutti e glielo dico in faccia’. E’ la vox populi di cui abbiamo bisogno in quest’edizione. Suglie altri due non diamo indizi. Comunque entreranno tutti e quattro venerdì”, svela Signorini.

Il giornalista, presentatore, arriva quindi al punto, la nuova data della finale del GF Vip: “Quindi cast completo, con cui faremo Natale, Capodanno e Befana. E andremo avanti fino al 15 marzo”.

Non è un errore, Alfonso difficilmente si confonde. Il reality si allunga ancora, dato che l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi sembra proprio che slittI ad aprile perché non si farà dall’Honduras ma dalle Canarie, causa pandemia.

Del resto anche Filippo Nardi, nella Casa, parlando in giardino con Tommaso Zorzi, aveva lasciato chiaramente intendere che lo show non si sarebbe più chiuso l’8 febbraio, come pareva ormai certo…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/12/2020.