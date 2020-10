GF Vip, Signorini: 'Lunedì 3 nuovi ingressi, si va avanti fino a febbraio'

Il GF Vip si allunga. Alfonso Signorini a Casa Chi regala l’ufficialità. Lunedì ci saranno 3 nuovi ingressi, il reality show andrà avanti fino a febbraio 2021.

“Lunedì prossimo entreranno nella Casa tre nuovi concorrenti che abbiamo scelto con uno scopo preciso: far cadere le maschere. Sono, infatti, tre personaggi che in passato hanno avuto a che fare con alcuni dei vip già presenti nella Casa”, sottolinea il conduttore.

Uno dei tre prescelti sarebbe Stefano Bettarini, che ai tempi dell’Isola dei Famosi ha avuto un flirt con Dayane Mello, conosce Pretelli, uno dei single quando la fidanzata Nicoletta Larini è stata con lui a Temptation Island Vip, ed Elisabetta Gregoraci, con cui si sussurra avrebbe avuto una relazione segretissima. Gli altri due sono Giulia Salemi, ex GF Vip, e l’ex di Temptation Island Selvaggia Roma.

Non è finita qui. Proprio perché il GF Vip si protrarrà per ben cinque mesi, i tre famosi non saranno gli unici ad allargare il cast: “A dicembre, visto che il programma si protrarrà fino a febbraio, entreranno 7-8 concorrenti più ‘tradizionali’“.

Signorini avrebbe voluto anche Morgan nella Casa, ma non è stato possibile. “Avrei voluto avere Morgan, ci siamo incontrati, è stato un incontro molto interessante perché secondo me lui è un artista geniale, mi sarebbe piaciuto averlo nella Casa e penso che avrebbe fatto piacere anche a lui, ma poi ho pensato che avrei dovuto limitare la sua dialettica, perché lui è un fiume in piena, sacrificandola ai tempi televisivi che, ahimè, sono importanti e non me la sono sentita perché sarebbe stato un peccato”, spiega.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2020.