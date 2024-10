E’ tornata a Un posto al sole dopo 22 anni, la 51enne ha scelto di dedicarsi alla famiglia

E’ sposata con Luca Ward, 64 anni: i due sono genitori di Lupo e Luna, nati nel 2006 e 2007

Non è pentita di aver preferito la sua famiglia alla carriera. E combatte da anni una battaglia pubblica sui chili in più senza tregua. Giada Desideri ne parla sulle pagine di Oggi. Dopo 22 anni è tornata in una delle soap più amate Un posto al sole. Sul suo corpo cambiato la 51enne dice: “Con gli anni si invecchia e ci si modifica”.

''Con gli anni si invecchia e ci si modifica'': Giada Desideri parla della sua battaglia pubblica sui chili in più

Giada, sposata con Luca Ward, 64 anni, da cui ha avuto Lupo e Luna, nati nel 2006 e 2007, sulla scelta di allontanarsi dai riflettori spiega: “L’ho deciso consapevolmente. Sono stata lontana dal video per quasi dieci anni. Le proposte non arrivavano nemmeno più. Ricominciare con Un posto al sole, nel ruolo che mi ha dato più popolarità, è stata una rinascita. Oggi è come ‘lavorare a casa’ perché conosco tutti, il meccanismo, ogni piccolo angolo della Rai di Napoli, città che adoro e dove ho trascorso gli anni più belli della mia vita”.

E’ tornata a Un posto al sole dopo 22 anni, la 51enne ha scelto di dedicarsi alla famiglia

In Curvy Jade, dedicato alle donne che si accettano così come sono, a prescindere dalla taglia che portano, la Desideri ha più volte parlato delle forme fisiche che si modificano. “La bellezza ovviamente è un’arma a favore. In questo tipo di lavoro lo è sempre stato. Naturalmente con gli anni si invecchia e quindi ci si modifica. Il blog che ho avuto per diverso tempo è stato utile per condividere con tante altre persone la stessa mia esperienza”, sottolinea.

E’ sposata con Luca Ward, 64 anni: i due sono genitori di Lupo e Luna, nati nel 2006 e 2007

A lei degli hater è sempre importato molto poco: “Non mi hanno ferito più di tanto. Se sei con i piedi per terra riesci a riderci sopra”. Giada non sente di aver sacrificato se stessa per il marito e i suoi ragazzi: “No, questo istinto materno l’ho sempre avuto molto spiccato e non ho fatto fatica a fare un passo indietro. Non ho rimpianti. Luca ha fatto per dieci anni musical, teatro, spesso era in tournée e, in alcune occasioni, ho fatto da papà e da mamma. Poi vedi i tuoi figli crescere, ti guardi indietro e dici: però, abbiamo fatto un bel lavoro”.