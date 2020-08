Gianni Sperti ha completamente modificato la sua apparenza. Lo storico opinionista di ‘Uomini e Donne’ ha infatti tinto i capelli di biondo platino dando un aspetto nuovissimo al suo viso. Il 47enne ha poi voluto spiegare ai suoi follower il motivo per cui ha deciso di fare questo “colpo di testa” estivo. “Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi... amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita”, ha scritto su Instagram pubblicando uno scatto in cui appare con il nuovo look.

“Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera. Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato. Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo... libero!”, ha poi proseguito il pugliese.

Gianni, che tra il 1998 e il 2002 è stato sposato con Paola Barale, con cui però non è rimasto in buoni rapporti, recentemente ha parlato dei rumour sulla sua presunta omosessualità. In proposito ha detto: “Per me non è un'offesa o una diminutio. Al massimo un complimento. Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti”.

Scritto da: la Redazione il 2/8/2020.