Gigi D'Alessio nonno tris prima di diventare di nuovo papà: il figlio Claudio gli regala un'altra nipotina

Gigi D'Alessio è nonno tris. Prima di diventare nuovamente papà, il cantante festeggia l’arrivo di un’altra nipotina. Il figlio primogenito Claudio, 35 anni, sul social annuncia la nascita della piccola Giselle. Oggi, 15 settembre, la compagna Giusy LoConte ha dato alla luce la bambina.

Gigi già padre di Claudio, 35 anni, Ilaria, 29, e Luca, 18, avuti dalla ex moglie Carmela Barbato, e Andrea, 11 anni, avuto da Anna Tatangelo, aspetta il suo quinto figlio dalla nuova compagna, Denise Esposito, 28 anni. Il bebè dovrebbe nascere in autunno inoltrato. La cicogna, che spopola in casa D’Alessio, poco prima però fa un grande regalo all’artista partenopeo 54enne: gli porta un’altra nipotina da coccolare, la terzogenita di Claudio, che ha già Noemi, 11 anni, venuta al mondo da una sua precedente relazione, e Sofia, nata ad agosto 2020.

“Il destino ha voluto che la mia vita si tingesse di Rosa. Oggi è nata la mia terza Principessa. Benvenuta Giselle D’Alessio, il tuo nome vuol dire ‘Promessa’, quella che faccio a me stesso, di impegnarmi ad essere un papà degno delle mie figlie. Giusy LoConte sarà un lungo cammino, ma insieme a te… una solo una piacevole passeggiata. Ti Amo amore mio”, scrive Claudio D'Alessio. Accompagna le sue belle parole con una foto doppia in cui lui e la compagna tengono in braccio la bimba.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/9/2021.