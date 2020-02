Giorgia ed Emanuel Lo alla prima di Brignano a Roma: una delle rare uscite mondane della coppia, foto

Giorgia ed Emanuel Lo si regalano una delle rare uscite mondane in coppia. La cantante 48enne e il ballerino e coreografo 40enne non mancano alla prima dello spettacolo di Enrico Brignano “Un’ora sola vi vorrei” al Teatro Brancaccio a Roma.

Innamorati, Giorgia Todrani ed Emanuel Lo sorridono ai fotografi sul red carpet. Le foto che li immortalano raccontano il loro legame appassionato che dura dal 2004: dal loro amore il 18 febbraio 2010 è nato Samuel, l’adorato figlioletto.

I due non amano moltissimo avere i riflettori addosso. Riservati, Giorgia ed Emanuel Lo preferiscono vivere il loro rapporto lontano nell’intimità, felici della loro famiglia. Per una sera, però, si lasciano andare e si concedono ai media. Si fanno ammirare spensierati e uniti più che mai.

“Lavoravamo insieme per un tour, lui aveva cominciato a corteggiarmi e io ero tutta sulla difensiva. Pensavo: figurati se posso fidarmi di lui… Non capivo che cosa c’entravo io con un fico così… Chissà che mazzata poi m’aspetta, pensavo, se mi metto con uno come lui: giovane, vitale”, ha raccontato Giorgia a Vanity Fair parlando del primo incontro con il compagno.

“Poi la vita per fortuna a un certo punto non mi ha più permesso di pensare. Abbiamo cominciato a baciarci una sera, in macchina e, appunto, Emanuel mi ha chiesto se ero felice”, ha aggiunto. La felicità da allora l’ha sempre accompagnata. Dopo quasi sette anni insieme è arrivato Samuel, che ha tra poco compirà 10 anni e che vede i suoi genitori sempre innamorati accanto a lui.

