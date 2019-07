Giorgia Gabriele, 33 anni, posa nuda con il pancione. L'ex fidanzata di Gianluca Vacchi aspetta il primo figlio dal compagno Andrea Grilli, capo commerciale della New Guards Group, e si lasciata immortalare dal fotografo Raffaello Marone.

Posa nuda con il pancione Giorgia Gabriele e rivela che ormai al parto manca davvero poco: "Quasi pronta per lui", scrive nella didascalia che accompagna lo scatto. La stilista e influencer aspetta un maschietto. Per lei il fiocco sarà azzurro, come ha rivelato, sempre via Instagram, lo scorso 3 luglio poco prima di entrare nella 36esima settimana di gravidanza. Giorgia, infatti, ha postato un'altra foto in cui si vedeva solo il pancione con un paio di scarpette da maschietto e ha scritto: "Le ultime settimane, aspettando il nostro bambino".

Giorgia Gabriele è al settimo cielo. Sta per diventare mamma per la prima volta e la sua foto con il pancione nudo in appena due ore ha totalizzato 99.432 like. Tantissimi i follower che le mandano messaggi d'affetto. Molti anche gli amici, volti noti dello spettacolo: "Amore bella la mia Jojo", le scrive Ana Laura Ribas usando anche l'hashtag "stupenda". Mentre Alessia Marcuzzi mette tanti smile con gli occhi a forma di cuore.













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 17/7/2019.