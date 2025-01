La cantante 53enne, tra i Big di Sanremo 2025, lo racconta a Grazia, che le regala la cover

Riesce a tenere separate tra carriera e vita privata, è legata al ballerino da 20 anni

Torna a Sanremo tra i Big. E’ probabile che condurrà nuovamente X Factor e sogna un giorno di presentare il Festival ed esserne pure il direttore artistico. Giorgia celebra i 30 anni di carriera così. Grazia le regala la cover del settimanale. Al giornale rivela l’inizio della difficile storia con Emanuel Lo, padre del suo unico figlio Samuel, 15 anni. La 53enne è legata al ballerino e coreografo 45enne, professore di Amici, da ben 20 anni. “Non mi volevo innamorare per poi venire mollata per una più giovane”, confessa.

''Non mi volevo innamorare per poi venire mollata per una più giovane'': Giorgia rivela l'inizio difficile della storia con Emanuel Lo

Quando le si domanda che rapporto ci sia tra la sua carriera artistica e la vita privata, la Todrani spiega: “Si alimentano a vicenda, perché le vivo separate. Nei miei affetti fondamentali non mi metto mai in gioco come Giorgia la cantante, ma come Giorgia. La madre, la moglie, l’amica... Mi piace occuparmi della casa, cucinare, sono sempre stata nelle chat delle classi di mio figlio”.

Sul lungo rapporto con Emanuel, sempre appassionato, Giorgia dice: “Non ho una ricetta che può valere per tutte le coppie di lungo corso, so che io, per quella sorta di dipendenza dallo stupore che mi abita, ogni giorno ricomincio da capo, non ho il carattere per dare qualcosa per scontato, sono piuttosto faticosa in questo senso, e abbiamo vissuto tante fasi. Ma se non ti tiri indietro davanti alle fasi più delicate, ti rendi conto che quello che stai costruendo è prezioso”.

La cantante 53enne, tra i Big di Sanremo 2025, lo racconta a Grazia, che le regala la cover. Riesce a tenere separate tra carriera e vita privata, è legata al ballerino da 20 anni

All’inizio ha avuto paura, non ha subito capito che poteva essere l’uomo per la vita: “No... Cioè, sì: ma aveva otto anni meno di me, sono scappata, non mi volevo innamorare e poi magari venire mollata per una più giovane. Invece lui rimaneva lì, fermo, e alla fine mi sono abbandonata, ma voleva un figlio subito, invece ci abbiamo messo sei anni per riuscire ad avere Samuel”. E ora sono unitissimi.