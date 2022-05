Giorgia Palmas e Filippo Magnini: ecco come hanno festeggiato il primo anniversario di matrimonio

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono emozionati, euforici. Sabato 14 maggio faranno il bis, si sposeranno in chiesa, finalmente, come hanno sempre desiderato. Intanto, però. si godono il loro primo anniversario di matrimonio: il rito civile in Comune a Milano è stato celebrato un anno fa, il 12 maggio. I due hanno festeggiato alla Spa.

Giorgia e Filippo vogliono giurarsi amore eterno all’altare, non vedono l’ora. L’anniversario, però, non lo dimenticano affatto. “Buon primo anniversario a noi. 12/05/22 … aspettando di coronare il nostro sogno in Chiesa tra due giorni, davanti a Dio e con tutti i nostri cari”, scrivono sul social. Poi insieme, sempre più piccioncini, si regalano una giornata in completo relax al centro benessere QC Termemilano, tra coccole e intimità.

Sono ore preziose, da assaporare con grande gioia nel cuore. Sulla scelta del matrimonio bis, la showgirl 40enne, ex velina, sul social ha spiegato ai fan: “E’ romantico sicuramente ma anche con un valore diverso, importante, in cui noi crediamo. Sono sicuramente molto emozionata!”.

Non andranno in luna di miele, impossibilitati a partire a causa degli impegni con le figlie. Sarà Sofia, che il 15 luglio prossimo compirà 14 anni, a fare da damigella alla mamma quando percorrerà la navata. E’ la prima figlia della Palmas, nata da una relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini. Grande protagonista anche Mia, avuta dall’ex campione di nuoto il 25 settembre 2020.

La pandemia li ha costretti a rimandare le nozze per ben due volte, poi, impazienti, i due hanno voluto sposarsi in grande intimità in Comune: ora il grande giorno sta per arrivare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2022.