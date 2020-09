Giorgia Palmas col pancione, mamma e Magnini a pochi giorni dal parto: foto

Giorgia Palmas se ne va a spasso a Milano. Super pancione in primo piano per l’ex velina, ormai a pochi giorni dal parto. Con la mora anche il compagno e futuro marito, Filippo Magnini, e la mamma Susanna, arrivata dalla Sardegna per starle accanto.

La mora 38enne, seppur un po’ affaticata, è in ottima forma e non vede l’ora di poter abbracciare la figlia secondogenita che ha fortemente voluto con il campione di nuoto con cui il prossimo dicembre finalmente andrà a nozze, come svelato in tv. Giorgia è anche genitore premuroso di Sofia, 12 anni, avuta dall’ex Davide Bombardini. Pure la bambina aspetta con ansia la sorellina che arriverà.

Abbigliamento casual per la Palmas, che in questi giorni è impegnatissima insieme a Magnini a controllare i lavori di ristrutturazione della nuova casa acquistata a Milano e dove i due traslocheranno per cominciare una nuova vita in famiglia. L’appartamento è grande e bellissimo. Sul social la showgirl e conduttrice lo svela per fan curiosi.

“Abbiamo avuto la fortuna di affidarci alle persone giuste, serie e super volenterose - racconta soddisfatta nelle sue IG Stories - La casa era antica, ferma da decine e decine di anni, aveva bisogno di una ristrutturazione, ma anche di un restauro di molte parti originali. Noi volevamo un miracolo in tre mesi (visto l’arrivo della piccola…), beh…ormai ci siamo quasi. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato e stanno lavorando al nostro sogno”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/9/2020.