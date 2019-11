Giorgia Venturini non ha mai pagato per le operazioni di chirurgia estetica. Lo confessa ospite nello studio radiofonico de La Zanzara. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ora insieme a Wanda Nara stella di Tiki Taka, non ha alcun problema a rivelare i ritocchini. Ha rifatto il seno due volte. Gli interventi sono stati un regalo assai apprezzato dei suoi amici chirurghi.

"Si fanno i collaudi alle macchine? Eh, ogni tanto anche quello bisogna collaudare, il corpo…”, spiega ironica Giorgia Venturini parlando della sua passione per la chirurgia estetica.

“Ma quanto hai speso per la chirurgia estetica?”, le domanda Giuseppe Cruciani. La sensuale 36enne, senza peli sulla lingua, replica: "Non so, onestamente me l’hanno sempre regalata i miei amici chirurghi… “. Poi sul seno ritoccato dice: “Le mie sono morbide. Toccale pure. Ti ho detto che le ho rifatte due volte, non sono come le altre che si nascondono. ‘No, guarda, sono tutta naturale’, e poi c’è il labbro che le parte da una parte, il naso che è tutto all’insù…”.

Giorgia Venturini è fiera dei ritocchi estetici e super felice dato che per farli non ha neppure sborsato un euro…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/11/2019.