Giulia De Lellis mostra la sua acne senza filtri: foto

Giulia De Lellis mostra la sua acne senza filtri. La foto la condivide con i tantissimi fan nelle sue IG Stories. L’influencer dice di avere uno sfogo pazzesco, poi fa vedere la pelle del viso devastata dai brufoli.

Giulia De Lellis ancora una volta non si nasconde e rivela le sue imperfezioni. Prima parla con i follower usando i famosi filtri di Instagram, quelli che fanno apparire tutte perfette, poi, senza paura, svela l’acne impietosa che ultimamente è tornata a ‘perseguitarla’.

La bella 24enne pùi volte è ricorsa a cure per risolvere il problema, ma evidentemente non ci è ancora riuscita del tutto. Ultimamente al popolo del web che la segue ha raccontato: “Voi sapete che io ho un’acne psicosomatica, data dallo stress principalmente, nervosismi, quando ho i miei periodi ‘no’”. L’ultimo rimedio per sfiammare la pelle era stato l’acqua del mare, pareva andare meglio. Invece i brufoli non sono ancora scomparsi.

“Soffrire di acne non è una vergogna. Passa e c’è la soluzione”, aveva pure confessato Giulia lo scorso gennaio. “Non ci devono fermare cinque, dieci, venti brufoli del cavolo sulla faccia”, aveva aggiunto. “Lo stress su noi donne gioca brutti scherzi... Ero demoralizzata, volevo morire - aveva svelato l’ex fidanzata di Andrea Damante - Ne soffrivo ma mi sono detta che vergogna è altro. Capisco la sofferenza ma i problemi sono altri”. E si era sottoposta a una cura seguita da un dermatologo. Ora, probabilmente, tornerà alla carica per sconfiggerla.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/9/2020.