Giulia De Lellis, 23 anni, finalmente ha riabbracciato il fidanzato Andrea Iannone, 30. I due si sono riuniti dopo alcuni giorni trascorsi separati. Gli impegni di lavoro e la vita frenetica, purtroppo, non permette alla coppia di stare sempre insieme ma le cose stanno per cambiare. L'annuncio di Giulia su Instagram Stories non lascia spazio a dubbi: partiranno presto per una vacanza lunghissima.

La De Lellis lo aveva detto che voleva staccare la spina e quel momento sta per arrivare, come racconta lei stessa ai tanti follower che la seguono sui social: "Non so se vi ricordate che vi avevo detto che stavo preparando tutto quanto per andare per un bel po' in vacanza, in relax. Voglio staccare da tutto". Giulia è immersa nei preparativi per la partenza: compere, dentista e altre commissioni. Afferma che il viaggio sarà lunghissimo. Prima di partire, però, sarà a Roma, il 28 settembre, per il firmacopie del suo libro. Promette anche che al suo fianco ci sarà un ospite speciale ma non ne rivela l'identità. Invita inoltre i fan ad andare numerosi: "Non potete non venirmi a salutare - sottolinea - perché poi non ci vedremo davvero tra tanto tempo".

Dove andrà Giulia De Lellis? L'influncer non rivela ancora la meta del viaggio ma quasi sicuramente sarà una vacanza all'insegna dell'amore, con Andrea Iannone al suo fianco.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 26/9/2019.