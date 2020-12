Giulia De Lellis organizza una festa a sorpresa senza badare a spese per la mamma: guarda

Giulia De Lellis organizza una super festa a sorpresa per la mamma. Vuole celebrare il compleanno di Sandra e per farlo non bada a spese. Lusso senza freni per l’influencer che fa rimanere la donna, nel giorno del suo compleanno, a bocca aperta.

La bella 24enne, a Roma perché impegnata sul set di un film, esce per tutto il giorno con la madre e va a fare shopping nelle boutique griffate della Capitale. Intanto a casa un vero esperto di abbobbi compie un piccolo miracolo e decora l’intero salone dell’appartamento: è un sogno. Mamma Sandra, appena apre la porta dell’uscio al rientro, non riesce a credere ai suoi occhi: la festa a sorpresa è perfettamente riuscita. Ad accoglierla trova le nipotine, figlie di Veronica, assolutamente presente, il terzogenito Giuseppe e il marito.

“Mentre ho portato via tutto il giorno mamma Sandra con l’inganno, una persona speciale che organizza queste cose in un periodo particolare, Valerio Taglialatela, ha fatto tutto questo - spiega Giulia nelle sue IG Stories dove racconta tutto - Nonostante non potessimo festeggiare come si deve il suo compleanno, ha reso tutto comunque spettacolare e magico”.

In un periodo così particolare, di restrizioni e fatica, Giulia rende felice la mamma e fa diventare il salone della casa dei suoi genitori un posto sognante e speciale.

Palloncini pieni di luci, miriadi di vasi stracolmi di rose, addobbi floreali con orchidee appesi al muro, candele accese ovunque e un dolce da mille e una notte colorato a forma di S. “E’ rimasta senza parole”, sottolinea.

“Buon compleanno mamma mia bella, senza di te nulla avrebbe lo stesso sapore… Sei la mia energia”, scrive Giulia De Lellis.

