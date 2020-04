Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma. Dopo tante chiacchiere e molti gossip, la coppia è tornata insieme e per la prima volta ha pubblicato sul social delle immagini dalla quarantena. I due stanno infatti affrontando nello stesso appartamento questo periodo di distanziamento sociale. Nella clip condivisa dalla 24enne, si vede Andrea che si allena in terrazza portando Giulia sulle spalle.

I due si erano lasciati lo scorso anno in maniera plateale. Lei aveva scritto un libro, dal titolo ‘Le corna stanno bene su tutto’, in cui raccontava per filo e per segno i tradimenti dell’ex tronista. Lui era andato anche in tv confessando tutto. Nel frattempo la De Lellis aveva intrapreso una nuova relazione, con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Intrecci amorosi che ora si fanno ancora più intricati, visto il ritorno di fiamma.

La scelta di Giulia di riprendersi il 30enne che tanto l’ha fatta soffrire ha però portato qualcuno a definire ‘fuffa’ la fatica letteraria che lo scorso autunno ha fatto registrare vendite record. Osservazioni che non sono passate inosservate in casa De Lellis. Tanto che la diretta interessata ha voluto replicare pubblicamente. “Quel libro è una verità passata, cose che sono riuscita a mettere via aiutando non solo me stessa, ma tantissime altre persone. Ma ciò che è stato resta, da parte, in un libro come in questo caso, o nella mente… Senza sminuire né ieri e oggi. Ma tranquilli che al massimo mi faccio male io mica voi”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 17/4/2020.