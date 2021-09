Giulia De Lellis: 'Sono favorevole allo psicologo, ci vado anche io perché...'

Giulia De Lellis come Chiara Ferragni. L’influencer romana 25enne è in terapia da uno psicologo e lo svela nelle sue IG Stories, rispondendo alle domande dei fan. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul social confida: “Sono favorevole allo psicologo, ci vado anche io”. Poi spiega il perché ha detto di sì.

La moglie di Fedez vede un terapista una volta la settimana. Giulia De Lellis non dice ogni quanto vada dallo psicologo, ma quando le chiedono se abbia mai curato la mente, anche solo per gestire lo stress, rivela: “Faccio terapia, sono davvero favorevole a riguardo e la consiglio a chiunque”.

“Sono stata in terapia più volte nella mia vita e sto continuando. Vi consiglio di farlo, non solo se avete un problema, ma anche semplicemente se avete l’esigenza di tirare fuori qualcosina in più, magari se siete più chiusi e riservati. Assolutamente sì”, spiega la De Lellis.

Giulia, ipocondriaca, non ma mai nascosto le sue paure, che spesso cela dietro un sorriso raggiante. Va dallo psicologo per crescere mentalmente, per mantenere l’equilibrio, sconfiggere alcune chiusure e conoscersi ancora più profondamente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/9/2021.