Giulia De Lellis svela il suo volto acqua e sapone: 'Prima non mi accettavo, ora...'

Giulia De Lellis svela il suo volto acqua e sapone. Via il make up, via le ciglia finte. Si mostra ai fan mentre si strucca, con il viso nature, ancora una volta non ha paura di far vedere a tutti le sue imperfezioni. Paladina della skin positivity l’influencer confessa: “Prima non mi accettavo, ora sì”.

Più volte ha parlato dell’acne che le ha devastato il volto e che ancora combatte. Ora va meglio, ma la battaglia è lunga e le battute di arresto non sono mancate.

Giulia De Lellis lancia forte il suo messaggio a tutti quelli che hanno paure e insicurezze, come quelle che l’hanno fatta tremare in passato ma è riuscita a sconfiggere.

“Accettarsi è un processo lungo, richiede tempo quindi pazienza, amor proprio ma soprattutto coraggio. Non avviene da un giorno all’altro. Non succede per caso. Non accade grazie a nessuno se non a noi stessi”, scrive sul social la 25enne.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, felice accanto al nuovo fidanzato Carlo Beretta e che presto arriverà in tv da conduttrice di Love Island Italia in onda su Real Time, aggiunge: “Io ho deciso di spendere energie per migliorarmi si, ma non per cambiare ciò che non posso. Chi prima comprende questo vive meglio secondo me. Io ci ho messo un po’, ma… Meglio tardi che mai”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/5/2021.