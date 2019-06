Giulia Provvedi è tornata single: sabato 15 giugno è finita la relazione con il calciatore Pierluigi Gollini, lo ha annunciato la stessa cantante

La bionda de ‘Le Donatella’ e Gollini erano una coppia da quasi due anni

Ignote al momento le ragioni che hanno portato alla rottura

E’ finita dopo circa due anni la relazione tra Giulia Provvedi, la bionda de ‘Le Donatella’, e il portiere dell’Atlanta Pierluigi Gollini. E’ stata la stessa 25enne ad annunciarlo con poche parole pubblicate in una Instagram Story nella mattinata di sabato 15 giungo. Sul suo account social, Giulia ha scritto: “Preferisco essere io a dirlo. Io e Pierluigi ci siamo lasciati oggi. Le motivazioni sono personali. Sicuramente ogni giornale e blog dirà ciò che gli fa comodo ma la verità la sappiamo solo io e Pierluigi. Chiedo la cortesia di rispettare il mio silenzio a riguardo ed evitare di alimentare chiacchiericci inutile”. Durate la partecipazione di Giulia alla terza edizione del ‘Grande Fratello Vip’ alla fine dello scorso anno, i due avevano vissuto e superato una breve crisi dopo che si erano diffusi alcuni rumour su un presunto tradimento di lui.

