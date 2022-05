Giulia Salemi come una diva a Cannes 2022: 'Mi sento una principessa persiana’

Giulia Salemi si prende i riflettori e sfila come una diva a Cannes 2022, tra star e celebrities mondiali. La 29enne sulla Croisette punta su un look glamour e chic. “Mi sento una principessa persiana”, fa sapere ai fan sulle sue IG Stories.

Non è la sua prima volta a Cannes, nel 2019 aveva partecipato all’amfAR Gala, l’annuale party benefico con il suo ex fidanzato, Francesco Monte. Questa volta Giulia è sola, la sua dolce metà non c’è, Pierpaolo Pretelli non è con lei.

La Salemi incanta con indosso un lungo abito a sirena firmato Pamella Roland della collezione Fall 2022: il vestito ha una gonna nera e liscia, il bustier e color argento, arricchito da perline e cristalli. Spalle scoperte per la mora e décolleté in primo piano. L’influencer ed ex gieffina vip porta i capelli liscissimi, gli occhi sono allungati grazie all’eye-liner. A illuminarla ancora di più ci pensano i gioielli Salvini, i pendenti e l'anello Magia e l'anello Precious in oro bianco e diamanti.

Giulia Salemi sul tappeto rosso saluta i fotografi che la immortalano, posa sicura di sé, poi, tornata in camera, nell'hotel dove alloggia, dallo staff che l’ha accompagnata, tira un sospiro di sollievo: “Ero emozionatissima, ma è andata”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/5/2022.