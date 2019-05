Giulia Salemi e Francesco Monte conquistano Cannes. Fanno il loro debutto in Croisette in occasione del famosissimo gala dell’AmfAR, la tradizionale serata di beneficenza per raccogliere fondi per la ricerca delle cure contro l’Aids. I Fralemi sfilano sul red carpet circondati da tante altre star. Da divi, si prendono i riflettori e sono fotografatissimi.

E’ la loro prima volta al Festival di Cannes, pronti per partecipare all’AmfAR. Giulia Salemi e Francesco Monte raccontano nelle loro IG Stories la giornata pazzesca che stanno vivendo. Per l’occasione la 26enne si prepara a lungo al trucco e parrucco accanto al fidanzato.

Giulia Salemi per la sua partecipazione all’AmfAR a Cannes ha scelto di indossare un abito metallico con paillettes, lungo e attillatissimo, con spacco sulla gonna. Ai piedi l’influencer e modella calza un paio di sandali neri con tacco a spillo. Il make-up è perfetto e le illumina il volto, i capelli sono raccolti in una perfetta coda di cavallo. Smoking classico per Francesco Monte, affascinante come non mai.

Giulia Salemi e Francesco Monte sfilano davanti ai media, poi di accomodano nella sala del prestigiosissimo Hotel Du Cap Eden Rock per l’evento. Ai tavoli, intorno a loro, ci sono anche Silvester Stallone, Antonio Banderas, Andy MacDowell, Milla Jovovich, Elizabeth Hurley, Dakota Johnson e tantissimi altri personaggi internazionali dello showbiz.

La coppia è disinvolta, contenta di esserci. I fan sui social sono in visibilio per loro. L’AmfAR è mondanissimo, parteciparvi è un sogno per molti: ogni ospite pagante sborsa dai 10mila ai 20mila euro per una cena, bevande escluse, e un’asta.