Giulia Salemi non ha mai avuto un orgasmo: 'Ho sempre finto’

Giulia Salemi a 27 anni non ha mai provato un ‘vero piacere’, non ha mai avuto, cioè, un orgasmo. A rivelarlo, un po’ imbarazzata, è stata lei stessa. Ne ha parlato nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ con la coinquilina Maria Teresa Ruta. Ha spiegato: “Ho una cosa molto imbarazzante da dirti. Credo di avere un blocco con il mio corpo. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi, non credo di aver mai provato un ‘vero piacere’, dico uno reale. Ne ho parlato con pochissimi amici e amiche e mi guardano scioccati, ‘in che senso?!’. Io ho sempre fatto finta”.

“Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate”, ha aggiunto la giovane italo-persiana. Anche con l’ultimo compagno, Francesco Monte, conosciuto proprio durante una scorsa edizione del reality di Canale5, non è mai riuscita a raggiungere il piacere intimo.

VIDEO

“Non ho molte esperienze, non è che dico prendo un uomo e lo ribalto. Le mie volte si contano davvero. Gli uomini che ho avuto mi chiedevano ‘hai fatto anche tu?’ e io dicevo di sì, ma non era vero. Almeno una volta però l’avranno provato, io mai con nessuno, nemmeno l’ultimo. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa…”, ha proseguito.

“Per un uomo vedi tutto, capisci se ha finito, perché si sente e si vede. Per noi non è così, però sono certa di non averlo mai avuto”, ha quindi concluso. A questo punto la Ruta, 60 anni, ha provato a rassicurarla e a darle anche dei consigli.

Scritto da: la Redazione il 2/12/2020.