Giulia Salemi parla di quando Francesco Monte la lasciò: 'La verità è che non gli piacevo abbastanza'

Giulia Salemi parla di quando Francesco Monte la lasciò. L’italo-persiana finalmente esce allo scoperto sulla rottura con l’ex tronista che tanto fece discutere e provocò per mesi un vero e proprio scontro tra i fan dei due. Si parlò dei possibili tradimenti del pugliese, ora legato a Isabella De Candia. “La verità è che non gli piacevo abbastanza”, ammette la 27enne a Chi. Nel suo libro appena uscito, “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”, chiarisce tutto.

Giulia Salemi non fa mai il nome del 32enne, al settimanale però svela: “Non parlo di lui, ma parlo di me quando stavo con lui. Poi aggiunge: “Non ho mai voluto fare gossip su questa storia e non mi considero né vittima né carnefice, ma non potevo non parlarne dal momento che in questo libro non ho nascosto nulla della mia vita. Parlo delle mie sconfitte per aiutare chi si sente l’unico sfigato sulla terra e concludo tutto con un sorriso e una frase giocosa perché voglio lanciare un messaggio di speranza”.

La frase giocosa in cui la Salemi rivela il motivo dell’addio è: “La verità è che non gli piaci abbastanza”. Al giornale chiarisce: “A volte le risposte semplici sono le migliori. In generale parlo di storie finite male in cui non ero così speciale per l’uomo con cui stavo. Ma se non sono abbastanza per te, non significa che sia così per tutti”. Nessun tradimento quindi, semplicemente Giulia Salemi non era così “speciale” per Francesco Monte ed è finita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/5/2020.