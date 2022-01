Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sulle Dolomiti super innamorati: sono la coppia d'oro del GF Vip

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli iniziano il nuovo anno in montagna sulla neve: i due si godono un’elettrizzante vacanza sulle Dolomiti da super innamorati, solo la coppia d’oro del GF Vip.

Proprio com’è già accaduto a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la Casa di Cinecittà è stata galeotta per l’influencer italo-persiana 28enne e il modello 31enne. Il loro rapporto, nato al reality, è andato in crescendo una volta usciti dal gioco. Hanno da poco festeggiato un anno d’amore e guardano al futuro uniti sempre di più.

La Salemi si gode il suo successo lavorativo. Si prepara a un nuovo progetto di cui al momento svela pochissimo. Intanto commenta proprio il GF Vip insieme a Gaia Zorzi: il loro GF Vip Party è effervescente e spesso esilarante, la mora è una carica di pura energia.

Pretelli, dopo essere stato tra i protagonisti di Tale e Quale Show, è entrato nel cuore di Mara Venier che l’ha fortemente voluto con lei a Domenica In: balla, canta, si diverte e pensa in grande a una carriera in tv. Ora sembrerebbe in lizza anche per Il Cantante Mascherato 2022 di Milly Carlucci, show che andrà in onda sempre su Rai Uno.

Piepaolo, col suo sorriso e l’umiltà che da sempre lo contraddistingue, cerca di migliorarsi, anche per amore della fidanzata. In montagna prende lezioni di sci da principiante: è la sua prima volta. Giulia, intanto, riprende confidenza con la pista e inizia a sfrecciare insieme agli altri amici.

Quando i due si incontrano in baita ad alta quota, sono felicissimi: come due veri piccioncini si abbracciano, si baciano e ‘limonano’ pure che è una bellezza. Proprio non riescono mai a staccarsi l’una dall’altro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/1/2022.