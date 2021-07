La vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile a 'Tu sì que vales': stesso ruolo di Belen

Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, si ‘prende’ “Tu sì que vales”. Inizialmente, stando alle voci circolate, sembrava che la ballerina avesse sostituito Belen Rodriguez durante le prime registrazioni dell’ottava edizione della trasmissione: l’argentina stava per dare alla luce la sua secondogenita, Luna Marì. Invece no: la romana rimane stabile nello show, avrà lo stesso ruolo della showgirl 36enne, l’affiancherà come co-conduttrice.

La Stabile, pupilla di Maria De Filippi, nonostante il ritorno di Belen a “Tu sì que vales” subito dopo il parto, a tempo di record e con una forma fisica straordinaria, rimane nel programma. Rudy Zerbi, uno dei giurati, svela la sua presenza al tavolo dei giudici insieme alla Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara in una foto pubblicata nelle sue IG Stories.

Anche l’ex rugbista la fa vedere insieme a lui e gli altri due colleghi, seduta al tavolo dei conduttori. Alcuni che hanno partecipato alle registrazioni come pubblico raccontano che la 18enne annuncerà alcuni concorrenti e sarà pure protagonista di gustosi siparietti con i talenti di Gerry Scotti, altro giurato di punta della trasmissione.

Stando al racconto, pare che tra Giulia e Belen la sintonia sia massima: le due avrebbero riso e scherzato tutto il tempo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/7/2021.