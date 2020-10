Giulio Berruti per la prima volta ammette la storia con Maria Elena! Non solo: ''Abbiamo già parlato di figli e...''

Giulio Berruti racconta il suo amore per Maria Elena Boschi. L'attore, 36 anni e la parlamentare 39enne sono innamorati e fanno sul serio. Giulio ha raccontato questa bellissima relazione a Verissimo.

"Sono felice. Maria Elena è una persona a cui voglio molto bene. E’ speciale. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza" ha raccontato l'attore parlando per la prima volta della sua storia d’amore con la parlamentare Maria Elena Boschi. "Ci siamo incontrati la prima volta nel 2014 all’uscita di un cinema. Poi ci siamo rivisti dopo tre anni a un evento. Le ho mandato dei fiori, ma non ha mai risposto. Poi sono passati ancora alcuni anni prima che ci incontrassimo nuovamente. Finito il lockdown, e dopo che io avevo terminato una storia d’amore, ci siamo risentiti e rivisti e piano piano è nato questo rapporto molto speciale”. Una relazione molto seria quella che stanno vivendo. Maria Elena ha fatto breccia nel cuore di Giulio: "E’ una persona molto dolce, dalla forte umanità, vulnerabile. E’ propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Noi ci confrontiamo molto. Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica".

L’attore ricorda un episodio che ha messo in luce anche un lato buffo della parlamentare: "La prima volta che è venuta a cena a casa mia, è caduta dalla sedia e ha fatto cadere anche il vino, sporcandomi la camicia. In quella vulnerabilità e goffaggine reciproca ci siamo un po’ trovati". Sul desiderio di creare una famiglia, Giulio ha le idee molto chiare: "Io arrivo da una famiglia molto unita. Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà".

