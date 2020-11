Giulio Berruti tra un film e l'altro torna a fare il dentista: ecco perché

Giulio Berruti tra un film e l’altro torna a fare il dentista. L’attore sul social svela il perché della sua scelta: dopo aver studiato molto e aver preso una laurea in odontoiatrica nel 2015, non vuole assolutamente perdersi tutti gli aggiornamenti e le ultime tecniche relative alla sua specializzazione.

L’attore 36enne, fidanzatissimo con Maria Elena Boschi, nelle sue storie sul social mostra alcune sue pazienti e come è intervenuto con loro nel suo studio medico, poi scrive: “Per chi non lo sapesse, mentre lavoravo come attore per pagare le mie spese, ho studiato come dentista per 11 anni, e ho preso una specializzazione in 'estetica del sorriso e ortodonzia'. Lavoro ancora come dentista tra i vari film per rimanere aggiornato e consapevole di come le tecniche si stanno evolvendo. Queste sono immagini del mio lavoro su alcuni dei miei pazienti”.

Ci tiene moltissimo a recitare. Bellissimo, con un corpo scolpito, Giulio Berruti, però, tiene allo stesso tempo a indossare il camice e non per set, ma per sfruttare al meglio le sue capacità e regalare un sorriso bello e splendente a chi si rivolge a lui per farsi aiutare. Quando non è impegnato a girare, l'artista è infatti completamente assorbito dal lavoro nello studio dentistico che ha aperto a Roma con alcuni suoi ex compagni di università.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/11/2020.