Il reality, che prenderà il via il prossimo 11 settembre, prende mano a mano forma

Alfonso Signorini felice di un cast che deve regalare divertimento e sobrietà: niente più trash

Il Grande Fratello 2023, al via su Canale 5 il prossimo 11 settembre, prende sempre più forma. I concorrenti ufficiali al momento sono 3. Il nuovo cast dovrà rispettare le nuove regole imposte da Mediaset: niente trash, sì invece al divertimento, alle emozioni e alle sorprese, ma con sobrietà. In studio, a coadiuvare Alfonso Signorini, confermatissimo al timone, e a svelare le storie insieme a lui, ci saranno Cesara Buonamici, unica opinionista fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, e Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, eletta inviata social.

Grande Fratello 2023, i concorrenti ufficiali al momento sono 3: ecco chi sarà nella Casa. Il primo, annunciato da Alfonso Signorini, è Alex Schwazer

Nella Casa di Cinecittà sicuramente entrerà lo sportivo Alex Schwazer, 38enne ex fidanzato di Carolina Kostner, come svelato da Signorini stesso, che lo ha presentato via social. Varcherà la Porta Rossa anche l’attrice Beatrice Luzzi, 52 anni, la Eva Bonelli della soap di Canale 5 Vivere e di fiction come Don Matteo, I Cesaroni e L’allieva.

Concorrente del reality pure Beatrice Luzzi, 52 anni

Non finisce qui, Confermata pure la presenza di Giampiero Mughini, che dopo essere stato arruolato in passato da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, pare averci preso gusto. Lo scrittore, giornalista, saggista e opinionista tv 82enne ha confermato che farà il GF in una lettera inviata a Dagospia.

Confermata anche la presenza di Giampiero Mughini, 82 anni

Tanti i gossip sugli altri vip che saranno insieme ai nip, le persone ‘normali’ che entreranno a far parte del reality. Questa edizione avrà una veste finora inedita. Tra i papabili, la diva delle telenovelas degli anni '80 e '90 Grecia Colmenares. Non solo. In odore di Grande Fratello ci sono l’ex professoressa de L'Eredità Samira Lui, la cantante Fiordaliso, l’attore Massimiliano Varrese, che ha recitato in serie come Il bello delle donne e Carabinieri. Ciro Petrone, attore di Gomorra, sembrerebbe aver accettato. I rumor parlano anche di Alvaro Vitali, lo storico ‘Pierino’ di tante commedie sexy all’italiana. Dovrebbero aver detto di sì l’ex attrice Claudia Koll, ormai da anni lontana dalle scene, e Arianna David, eletta Miss Italia nel 1993.