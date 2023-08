L’attrice e conduttrice 51enne da due mesi è felicemente 'sola’

I due dopo varie paparazzate erano usciti allo scoperto a ottobre scorso alla Festa del Cinema di Roma

Anna Falchi da due mesi è di nuovo single. Lo confessa in una lunga intervista a Il Messaggero. E’ finita con Walter Rondinò, a cui era legata da circa un anno e mezzo: i due si sono lasciati.

Anna Falchi torna single, è finita con Walter Rondinò dopo un anno e mezzo: le sue parole

Dopo varie paparazzate, l’attrice e conduttrice 51enne e il fascinoso compagno erano usciti allo scoperto a ottobre scorso alla Festa del Cinema di Roma. Laureato in Giurisprudenza ed esperto di comunicazione di grandi aziende, Walter pareva averla conquistata. “Il mio compagno è anche il mio vicino di casa”, aveva svelato a Chi la Falchi, mamma di Alyssa, 13 anni, avuta dall’ex Denny Montesi.

E aveva aggiunto: “In famiglia ci frequentiamo, lui ha due figli e capita di stare tutti insieme: c’è un clima armonico. Ormai siamo tutti grandi e risolti da questo punto di vista. Lo so, ci vuole attenzione. Non è stato tutto immediato, abbiamo costruito le relazioni nel tempo: per farlo bisogna conquistare la fiducia dell’altra famiglia”.

L’attrice e conduttrice 51enne da due mesi è felicemente 'sola’. I due dopo varie paparazzate erano usciti allo scoperto a ottobre scorso alla Festa del Cinema di Roma

Archiviata la lunga storia con Andrea Ruggeri, durata 11 anni, tutto pareva essere idilliaco. Eppure con Rondinò l’amore è giunto al capolinea. “Sto vivendo una seconda giovinezza. Non sento l'età che ho e sono felicemente single da due mesi, cosa che non mi succedeva da anni. Ma non parliamo di ex, per carità”, confessa ora Anna al quotidiano romano. Quando le viene chiesto perché i suoi legami si spezzino (è stata fidanzata pure con Fiorello, Max Biaggi e sposata con Stefano Ricucci) spiega: “Si spegne la fiamma. E allora meglio stare da soli”. E’ pronta a una lunga stagione di lavoro, tornerà al timone de I Fatti Vostri: "Quest'estate me la sono goduta con mia figlia Alyssa: abbiamo fatto una vacanza selvaggia a Palma di Mallorca, in Spagna, in mezzo alla natura e senza pensare a niente”.