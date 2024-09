''L'arrivo di un bimbo può essere una bomba nella coppia, la donna si adatta più facilmente'': Guenda Goria torna a parlare della 'crisi post parto' del marito Mirko

La 35enne è innamoratissima di Gancitano: scrive un lungo post

I due il 25 luglio scorso sono diventati genitori di Noah, le nozze poco prima, il 16 maggio

Lui smentisce categoricamente. Lei affida le sue parole a un lungo post, arricchito da tante foto in cui è col marito tra baci, abbracci e tanta intimità. Guenda Goria torna a parlare della 'crisi post parto' del marito Mirko. E’ innamoratissima di Gancitano. I due il 25 luglio scorso sono diventati genitori di Noah, le nozze poco prima, il 16 maggio. “L'arrivo di un bimbo può essere una bomba nella coppia, la donna si adatta più facilmente”, spiega la 35enne. Le parole che aveva rilasciato a Diva e Donna parevano gettare un ombra sul loro rapporto. Niente di più falso.

“Non c’è stata mai una crisi tra di noi”, precisa Mirko nelle sue storie. Guenda, pacata, parlando idealmente col consorte 32enne, chiarisce: “Tra poco saranno tre anni e mezzo. Abbiamo vissuto le montagne russe e ne siamo usciti più forti di prima. La nascita di Noah è stato uno sconvolgimento. Nuovi ritmi, enormi emozioni, così grandi che ti fanno sentire mancare la terra sotto i piedi. A volte ti ho preso in giro dicendo che hai avuto tu una ‘crisi post parto’. La verità è che non esiste una ricetta per essere felici e che l’arrivo di un bimbo può essere una bomba nella coppia”.

Anche Mirko smentisce la crisi di coppia

“Io con la mia fragilità ormonale e tu con tante paure - prosegue la Goria - La donna si adatta più facilmente ai nuovi ritmi, entra in sintonia con un neonato. E’ la natura che glielo chiede. L’uomo ci mette più tempo e forse ha fragilità che nasconde e ce lo fanno sentire distante. Ma senza di te non sarei felice e non saremmo la meravigliosa famiglia che siamo. Ringrazio mia suocera per l’aiuto prezioso che mi ha dato nel primo mese di vita di Noah. Ringrazio la mia mamma e tutte le mamme, nonne e zie che lo tengono in braccio quando desidero farmi una doccia. Ringrazio te perché mi dai fiducia e mi hai reso una mamma ancor prima di diventarlo. Per te”.