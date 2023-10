In collegamento con La Volta Buona la 63enne si emoziona fortemente

Mirko Gancitano, 32 anni, si inginocchia davanti alla 34enne: stanno insieme da 3 anni

Che volessero sposarsi non era certo una novità. Stavolta, però, Mirko Gancitano fa un gran gesto plateale verso l’amata. Guenda Goria riceve la proposta di nozze in diretta tv, ospite della trasmissione di Caterina Balivo, La Volta Buona. La madre della 34enne, Maria Teresa Ruta, in collegamento con lo studio, piange. Il momento è per lei toccante e unico.

Guenda Goria riceve la proposta di nozze in diretta tv dalla Balivo, la madre Maria Teresa Ruta piange in collegamento

Il 32enne, legato a Guenda da tre anni, raggiunge in studio la fidanzata. Dietro di loro, sul grande schermo alle spalle, c’è la Ruta, che parla dell’infortunio subito per il quale non potrà prendere parte alla prossima puntata di Tale e Quale Show. E’ nel cast della trasmissione di Carlo Conti. La Balivo poi si rivolge ai due e chiede se vogliano mettere su famiglia. “Assolutamente sì. Se c'è stata la proposta? Non ancora. Ci sarà molto presto. Magari anche oggi. Magari la band mi può dare una mano”, sottolinea Mirko. Parte così una melodia romantica.

In collegamento con La Volta Buona la 63enne si emoziona fortemente

Gancitano prende la mano della Goria e dice: “Caterina, il tuo programma si chiama La volta buona, vorrei che oggi fosse la nostra volta buona. Noi ci siamo già sposati per via spirituale. Non ci siamo sposati in chiesa, come piacerebbe a me. Magari nella mia terra, nella mia Sicilia. E quindi quale miglior momento se non la nostra volta buona con Maria Teresa in collegamento e tuo papà che sicuramente ci starà guardando, per chiederti se vuoi sposarmi".

Mirko Gancitano, 32 anni, si inginocchia davanti alla 34enne: stanno insieme da 3 anni. Lei gli dice di sì

Il ragazzo si inginocchia e dà l’anello a Guenda, lei lo bacia teneramente. I due poi danzano sulle note di “Tango” di Tananai. Maria Teresa Ruta versa lacrime osservandoli da lontano. La Balivo le chiede cosa ne pensi. La conduttrice 63enne è felice e commossa: "Ho amato Mirko dal primo giorno in cui l'ho conosciuto. Sono tanto felice per Guenda”. “Sono un po' preoccupata per lui - aggiunge ironica - Ogni tanto glielo dico, ‘scappa’". "Mi verrò a rifugiare da te se ci sarà qualche notte buia”, replica scherzando Gancitano. La Ruta spera presto di fare la nonna: nonostante i problemi della figlia, non vede l’ora di poter avere un nipotino da lei. Guenda, infatti, soffre di endometriosi e l'anno scorso, a causa di una gravidanza extrauterina, ha perso la possibilità di avere figli naturalmente.