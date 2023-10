''Perché non ti ho conosciuta prima?'': il compagno di Giorgia Meloni flirta con la collega fuori onda, le tocca i capelli: esplode il caso

Striscia la Notizia sbeffeggia Andrea Gianbruno, pizzicato mentre di tocca i gioielli, elogia il suo ciuffo e…

Il 42enne si lascia andare tra parolacce e ammiccamenti a Viviana Guglielmi, in studio con lui

Antonio Ricci stavolta colpisce molto in alto. Inaugura quella che potrebbe diventare una vera ‘saga’: “Il Giornalino di Giambrunasca”, titolo che rimanda al celebre “Il Giornalino di Giamburrasca”. Manda in onda fuori onda decisamente sopra le righe di Andrea Giambruno, giornalista pubblicista 42enne, conduttore di Diario del Giorno su Rete 4. Nei filmati in questione il compagno della premier Giorgia Meloni, da cui ha avuto la figlia Ginevra, 7 anni, flirta con la collega, le tocca i capelli, dice parolacce, elogia spavaldo il suo ormai celebre ciuffo. Esplode il caso. Sui social non si parla d’altro. E il tg satirico di Canale 5 conquista la vetta dei trending topics.

''Perché non ti ho conosciuta prima?'': il compagno di Giorgia Meloni flirta con la collega fuori onda, esplode il caso

Striscia in apertura di servizio ricorda al pubblico tutti gli scivoloni che il presentatore ha commesso in questi mesi, una carrellata di dichiarazioni in diretta tv per le quali è stato fortemente contestato, l’ultima circa 15 giorni fa, quando, parlando di immigrazione, l’ha definita col “transumanza”, termine con il quale si indica la migrazione stagionale delle greggi e delle mandrie.

Poi si passa al pezzo forte: i fuori onda. Giambruno, prima che apra il collegamento, tra uno spazio pubblicitario e l’altro, si lamenta che i suoi capelli vengano criticati. “Ma non mi rompessero il ca**o col ciuffo, ho 42 anni e ce li ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cog***ni, qua c'è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli”.

Andrea poi si avvicina alla collega con lui in studio, Viviana Guglielmi, un po' imbarazzata, e dice: “L'unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'…Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima”.

La 46enne è visibilmente imbarazzata

Le parolacce si susseguono. Mentre parla, guascone, si tocca ripetutamente i ‘gioielli’ e ammicca alla 46enne. La voce fuori campo di Striscia lo sbeffeggia. Parla di “prototipo di conduttore italico” e “di linguaggio e movenze che ne fanno un animale raffinato”. Il video diventa virale. E, probabilmente, non finirà qui…