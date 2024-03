Guenda Goria al quinto mese di gravidanza torna sul red carpet e svela anche la data prevista per il parto: guarda

La 35enne mondana al party milanese di Federico Fashion Style che le bacia il pancione

Si regala una serata sotto i riflettori per il ritorno in tv dell’hair stylist suo amico

Guenda Goria è mondana al party milanese di Federico Fashion Style. L’hair stylist celebra il ritorno in tv su Real Time con uno nuovo programma, Il Salone delle Celebrità, e organizza una serata con tutti i suoi amici vip più cari. La 35enne al quinto mese di gravidanza torna sul red carpet con l’amico, il primo a cui ha detto di essere incinta, che le bacia amorevolmente il pancione. Nelle storie la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ex 'vippona' del Grande Fratello Vip, svela anche la data prevista per il parto.

Alla festa c’è il suo futuro marito Mirko Gancitano, papà entusiasta, con cui per tre anni ha provato ad avere un bebè. Ora il sogno dei due si avvererà. Non solo, prima, il 16 maggio, per la coppia arriveranno anche le nozze. Guenda in nero con accanto il parrucchiere sorride felice davanti agli obiettivi con le sue forme da mamma, orgogliosissima e gioiosa.

Su Instagram ai follower che le chiedono quando sia fissato il termine della gestazione, la Goria confida: “Fine luglio, inizio agosto”. Il suo bimbo nascerà in piena estate.

Sul social si 'sbottona' con i follower

Non si è ancora data alle spese pazze da mamma, acquistando vestitini per il bebè: “Ancora poco. Non so da che parte cominciare - svela - Confido nelle nostre mamme”. Lei e Mirko, come annunciato in tv, a La Volta Buona, ospiti di Caterina Balivo, saranno genitori di un maschietto.