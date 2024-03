''Oops... l'ho rifatto'': a quasi 40 anni Belen Rodriguez si fa nuovamente il piercing all'ombelico, guarda

La showgirl argentina lo rivela nelle sue storie e con un post sul social

Arrivano le critiche, immancabili, di alcuni follower feroci: “Fatti curare da uno bravo”

Belen Rodriguez lo mostra soddisfatta nelle sue storie e in un post. A quasi 40 anni ha deciso: si è fatta nuovamente il piercing all’ombelico. “Oops… l’ho rifatto”, rivela la showgirl. In tanti le fanno i complimenti e le sottolineano che se avessero una pancia piatta come la sua opterebbero per la stessa scelta, ma c’è pure chi ancora una volta le punta il dito contro con critiche feroci.

L’argentina è contenta. Single, ha appena comprato casa e la sta arredando: sempre via web lo ha svelato ai fan. Cerca di riprendere in mano le fila della sua esistenza senza un uomo accanto: solo con i due figli e la sua famiglia sul suo cammino. Si sente libera, indipendente e così fa una scelta che per molti è ‘da ragazzina’. Lei, evidentemente, non la pensa così.

Il piercing le piace. Eppure qualcuno le scrive: “Secondo me hai grossi problemi psichiatrici...fatti curare, ma da uno bravo!”. Lei replica: "Grazie per il consiglio, ma sono sotto cura da anni".

"C'è pure chi teneramente in quel che pubblica vede altro e crede che lei non stia così bene come racconta: “Credimi, da donna, da mamma avrei solo voglia di abbracciarti...hai un'anima così tormentata, una voglia irrefrenabile di non mostrarti mai fragile ma sempre sulla ‘cresta dell’onda’. ...Chissà quante battaglie interiori stai vivendo… Mi auguro tu possa tornare presto libera da questo malessere e possa tornare a gioire insieme ai tuoi meravigliosi figli… Da donna e mamma, ti abbraccio virtualmente, andrà tutto bene”.

Belen Rodriguez stavolta filtra i commenti, lascia la maggioranza quelli positivi e va avanti, imperterrita, cercando di non voltarsi indietro, se non per il piercing all’ombelico, che aveva già un bel po’ di tempo fa.