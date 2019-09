Guendalina Canessa ha rivelato che sua figlia Chloe, nata 9 anni fa dal matrimonio con Daniele Interrante, vorrebbe che tornasse insieme a suo padre e le chiede spesso perché non è possibile che questo accada. L’ex gieffina lo ha detto durante l’ultima puntata di ‘Pomeriggio Cinque’, spiegando anche che effettivamente negli ultimi tempi c’è stato un importante riavvicinamento con l’ex tronsita.

Guenda e Daniele, 38 anni, l’estate appena trascorsa sono stati anche in vacanza insieme per il bene della loro piccola e la fashionista toscana non nasconde di provare ancora “amore” per Interrante, ma in un modo particolare. “Siamo stati insieme a Lecce ad agosto, in vacanza. Eravamo io, lui e la nostra bambina. Io sono innamorata di lui, ma non in quel senso. Sono innamorata di lui perché quando lo guardo vedo Chloe, la nostra bambina. Per questo lo amo. Comunque siamo molto uniti e stiamo molto bene insieme”, ha fatto sapere.

“Chloe ci vede così e ogni volta mi dice, ‘Ma se state così bene, perché non tornate insieme?’. Ma non è possibile…”, ha poi aggiunto la 37enne. Al che la stessa Barbara D’Urso, conduttrice dello show, ha detto che anche a lei in passato veniva fatta la stessa domanda dai suoi figli, Giammauro ed Emanuele, nati dal matrimonio con Mauro Berardi. “Questo è il sogno di tutti i figli con genitori separati. Per fortuna i miei figli hanno smesso di chiedermelo… perché sono talmente grandi, e non potrebbe essere che io torni con loro padre”, ha concluso Carmelita.

Scritto da: la Redazione il 25/9/2019.