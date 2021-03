Guendalina Tavassi annuncia la fine del suo matrimonio: 'Con Umberto è finita’

Guendalina Tavassi ha annunciato che il matrimonio con Umberto D’Aponte è finito (non legalmente, ma dal punto di vista sentimentale). L’ex gieffina ha sposato l’imprenditore campano nel 2013 e insieme hanno avuto due figli, Chloe e Salvatore. La 34enne ha deciso di parlare di quanto successo solamente ora, ma la rottura risale quasi ad un anno fa. “Siamo separati in casa da mesi e il fatto che questo sia rimasto privato finora è la prova del raggiunto equilibrio familiare”, ha fatto sapere via social.

Oltre ad una Story, ha fatto anche una lunga diretta in cui ha chiacchierato con i suoi follower e spiegato meglio come stanno le cose. “Quello che farà lui da oggi in poi non è più affare mio”, ha affermato.

I due hanno comunque intenzione di mettere il bene dei loro bambini prima di tutto. “Possiamo però rimanere in pace, in sintonia, in armonia. So che è una cosa che molti di voi non condividono, ma io preferisco stare in armonia piuttosto che farmi le guerre. Quando ero piccola le ho passate tramite miei genitori e vi assicuro che non sono cose belle. E’ meglio andare d’accordo”, ha aggiunto.

Parlando della sua brutta esperienza ha continuato: “Io potevo vedere mio padre una volta a settimana per un’ora con l’assistente sociale al parco. Mi sono vista liti, botte, di tutto e di più. Quelle cose me le porto ancora dentro oggi”.

Quindi con Umberto gestirà la situazione in maniera completamente diversa. Addirittura sembra di capire che abbiano intenzione di continuare a vivere a lungo termine sotto lo stesso tetto. “Non c’è bisogno di fare le guerre. Ricordatevi sempre che ci sono di mezzo dei bambini e bisogna cercare di andare d’accordo per loro. Quello che vogliamo io e Umberto è che i bambini siano sereni”, ha sottolineato. E ancora: “Comunque abitiamo insieme, abbiamo deciso questa cosa. Il padre dorme in un’altra stanza. Mangiamo insieme, scherziamo insieme. Poi un giorno quando diventeranno grandi ognuno se ne andrà magari per la sua strada”.

Nonostante molti follower abbiano insistito nel chiedere se ci siano stati dei tradimenti e chi dei due eventualmente abbia messo le “corna” all’altro, il noto volto tv ha ribadito che l’amore è finito per altre ragioni e che preferisce non sentir parlare di questi argomenti. “Non sono le corna il problema, le persone si lasciano solo per quel motivo?”, ha concluso.

