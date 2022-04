Guendalina Tavassi e il fratello sbarcano all'Isola dei Famosi: in studio a Milano il fidanzato di lei

Guendalina Tavassi è nuovamente una naufraga dell’Isola dei Famosi. La 36enne e il fratello Edoardo sbarcano finalmente a Cayo Cochinos ed entrano in gioco a Playa Acopiada. Sorridenti, euforici, portano una ventata di allegria in un reality dove sono già le liti e i dissapori a farla da padrone. In studio a Milano c’è il fidanzato di lei, Federico Perna.

Prima della partenza in elicottero, Guendalina ed Edoardo si godono un aperitivo. Ilary Blasi li saluta, i due ironizzano sulla loro entrata in gioco in ritardo rispetto alle altre coppie. “Ormai siamo in finale, vero?”, scherza Guenda. “C’è ancora tanto tempo...”, replica la conduttrice 40enne, rassicurando l’influencer e opinionista tv. Ammettono di non temere nessuno degli altri concorrenti in particolare, forse solo Floriana Secondi. “Magari ce mena…”, dice sarcastica la Tavassi.

E’ la seconda volta all’Isola per Guendalina: dopo aver raggiunto la notorietà grazie all'undicesima edizione del Grande Fratello, aveva preso parte al reality già nel 2012. Questa volta, però, con lei c’è Edoardo.

Guenda e il fratello si lanciano dall’elicottero, poi raggiungono il resto del gruppo in Palapa. Edoardo svela che prima di partire aveva messo gli occhi addosso a Estefania Bernal. “Ma me l'hanno già fregata”, esordisce indicando tra i naufraghi Roger Balduino, con il quale la modella sembra avere già una storia d’amore sul nascere. "Mi spiace, sei arrivato tardi!", replica dallo studio Ilary Blasi. L’argentina però poco dopo confessa: “Impazzisco per i romani”, lasciandogli, forse, un piccolo spiraglio aperto per la conquista.

Chiamati a fare le nomination, subito diventato protagonisti. Guendalina saluta il fidanzato. La Blasi la fa parlare con lui. “Cuore, mi manchi, ti amo”, gli dice. Perna risponde con le stesse parole. Edoardo ride a crepapelle, la presentatrice gli chiede il perché. “Sono appiccicosi, insopportabili - sottolinea lui - I loro dialoghi sono tutti così ‘ti amo’, ‘ Io di più’... Te ne accorgerai”. In studio sono tutti allegri e li ascoltano con piacere. “Sono forti”, sottolinea Nicola Savino. Hanno tutto quel che serve per diventare i grandi protagonisti di questa edizione dello show.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/4/2022.