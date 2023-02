Guendalina Tavassi si mostra appena uscita dalla sala operatoria dopo un nuovo intervento di chirurgia plastica: ''Ecco cos'ho rifatto''

La 36enne si fa vedere ancora fasciata dalle bende e stesa nel letto dell’ospedale

Guendalina Tavassi si fa vedere ancora fasciata dalle bende e stesa nel letto dell’ospedale. La romana si mostra ai follower nelle sue IG Stories appena uscita dalla sala operatoria dopo un nuovo intervento di chirurgia plastica. In molti le scrivono che deve fermarsi coi continui ritocchini, lei spiega cos’ha fatto.

“Ciao flowers, eccomi qua. Non vi spaventate. Semplicemente ho fatto una blefaro. Non vi ho detto niente, altrimenti non sarei potuta essere qui ora a raccontarvi le mie storie, dato i gufi e le malelingue. Vi ho fatto un diario della giornata così vedete un po’ cosa è successo. Mario top (si riferisce al chirurgo, ndr), se volete delle info scrivetemi in direct”, spiega Guenda ancora stordita dall’anestesia.

La 36enne pubblica le clip che ripercorrono la sua giornata dal chirurgo per l’intervento di blefaroplastica. Prima di ricoverarsi, la Tavassi chiarisce: “Oggi finalmente mi opererò, mi faccio la blefaroplastica. E’ un anno che la voglio fare, ma poi succede sempre qualcosa. Questa volta non dico niente, ma registrerò tutto quello che accadrà”.

Guenda finisce sotto i ferri, nel post operatorio c’è il compagno Federico Perna al suo fianco, che le regala pure dei fiori. Quando si riprende, la sorella di Edoardo Tavassi racconta tutto. In tanti la criticano, però. L’ex gieffina ribatte: “Volevo dire a tutti quelli che mi dicono ‘non ti fermi più con la chirurgia’ che ho rifatto la punta del naso a 25 anni; poi ho rifatto il seno perché ho allattato tre figli per 3 anni consecutivi ma avevo già un seno grande. E poi ho eliminato un po’ di pelle dalle palpebre, non ha fatto altro che un taglietto. Un’operazione che fanno tutte, anche le donne a 90 anni. E poi ho chiuso un buco all’orecchio: si era lacerato”.

La romana si è sottoposta a una blefaroplastica, ha anche richiuso un buco all'orecchio che si era lacerato. A chi maligna, replica: "Nessun lifting"

A lasciare tanti dubbi agli utenti sull’operazione fatta da Guendalina è la vistosa fasciatura che le avvolge il volto: molti sono convinti che non si sia limitata solo alla blefaro, ma che abbia fatto anche un lifting. La Tavassi, però, già tornata a casa dopo il day hospital, ribadisce: “Non ho fatto nessun lifting! Mi hanno messo questa benda perché, chiudendomi il buco dell’orecchio da cui sto sanguinando, il medico mi ha bendato per non farmi sporcare il cuscino, altrimenti avrei macchiato tutto. Mi è stata solo tolta della pelle in eccesso sulla palpebra superiore”. Mentre parla mostra la cicatrice coi punti appena messi.