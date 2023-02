Luca Onestini e Ivana Mrazova al GF Vip ammettono l'attrazione reciproca, ma svelano perché hanno paura di tornare insieme

I due, entrambi 30enni, hanno il terrore di darsi una seconda possibilità

Luca Onestini e Ivana Mrazova, hanno il terrore di darsi una seconda possibilità. I due, entrambi 30enni, sono stati una coppia per 3 anni e mezzo. La loro storia d’amore si è conclusa nel 2021. Ad Alfonso Signorini al GF Vip ammettono la grande attrazione reciproca, ma svelano perché hanno paura di tornare insieme.

“Siamo stati malissimo tutti e due, abbiamo provato delle cose forti”, spiega l’ex tronista di Uomini e Donne. E aggiunge: "Da una parte c'è il ritrovare quel feeling quasi unico che abbiamo sempre avuto, dall'altra la sofferenza di quando è finito tutto, la paura di rivivere quel dolore".

L'ex tronista ha sofferto quando ha visto l'ex baciare per gioco Andrea Maestrelli nella Casa

Onestini ha sofferto quando in settimana ha visto Ivana dare un bacio per gioco ad Andrea Maestrelli nella Casa. Lui, invece, si è rifiutato di baciare un’altra concorrente. “Non è stato il bacio in sé, quanto il fatto che lei ci sia stata e io no”, chiarisce.

Luca ha pianto tra le braccia della modella

La Mrazova è contenta di aver scatenato in Luca una reazione: “E’ una delle persone più importanti della mia vita. Il gioco, con il senno di poi, sono contenta di averlo fatto perché ci ha portato a confrontarci con una sincerità di cui avevo bisogno. Non mi ha fatto piacere vederlo soffrire, so che anche lui ha delle cose dentro che non tira fuori”.

I due, nonostante il feeling, hanno il terrore di darsi una seconda possibilità

Luca per quel bacio di Ivana a Maestrelli ha pianto. I due poi si sono chiariti. “Forse è il destino che ha voluto…”, ha cominciato lei. Lui ha completato la frase: “Che si rincontrassimo qua”. I romantici sperano che la loro storia, conclusa senza troppi chiarimenti, sbocci nuovamente e li faccia di nuovo essere una coppia.