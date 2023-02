La 42enne lo fa vedere ai follower sul social e spiega: è un disegno d’amore

Si è affidata alle sapienti mani dell’artista Francesca Necco

Clizia Incorvaia sul social si scopre e mostra ai follower il suo nuovo tatuaggio che ha fatto sotto il seno, quasi sul fianco. Pubblica le foto del disegno d’amore che ha voluto sulla pelle e spiega il suo significato.

Clizia Incorvaia mostra il nuovo tatuaggio che ha fatto sotto al seno: foto e significato

La 42enne, compagna di Paolo Ciavarro, 31 anni, e madre di Nina, 7 anni, e Gabriele, un anno il prossimo 19 febbraio, fa vedere il tattoo e stupisce. Si è affidata alle sapienti mani dell’artista Francesca Necco. Ha scelto di farsi incidere una G e una N unite da un cuore. Sono le iniziali dei figli.

“Sulla mia pelle… Nina e Gabriele per sempre con me”, scrive Clizia, che pubblica una serie di scatti in cui rivela anche la seduta dalla tatuatrice. L’influencer in reggiseno rosa e pantaloni neri è distesa sul lettino, non sente dolore: è felicissima del nuovo tatuaggio scelto, semplice e stilizzato, ma che per lei ha un enorme significato.

Ciavarro commenta le foto postate dalla compagna col disegno dell’infinito. I due l’8 febbraio scorso hanno festeggiato i tre anni d’amore, da quando si sono legati al GF Vip. Clizia era già madre di Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina. Insieme a Paolo ha costruito una famiglia allargata in cui c’è sintonia e grande sentimento. Gabriele è stato la ciliegina sulla torta: il bimbo ha avuto un padrino speciale, Alfonso Signorini, colui che ha fatto da Cupido, in qualche modo, nel loro rapporto, facendoli entrare entrambi nella Casa.

A giorni arriverà il primo compleanno del bambino, Clizia ha già annunciato che si farà festa. Prima, però, arriva il tattoo dedicato ai figli e chissà se Paolo la imiterà, facendosi disegnare sulla pelle un tatuaggio per Gabriele.