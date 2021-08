E’ letteralmente sbottata sul social Guendalina Tavassi. Nelle scorse ore l’ex gieffina ha voluto fare alcune Stories su Instagram scagliandosi contro l’ex marito Umberto D’Aponte, pur senza mai nominarlo. A quanto pare a far arrabbiare la 35enne così tanto da spingerla a registrare queste clip (era da molto tempo che evitava di toccare l’argomento della fine del suo matrimonio) sono stati alcuni video condivisi dal 37enne partenopeo sul suo di profilo Instagram. Umberto qualche ora prima era apparso infatti quasi in lacrime parlando della sofferenza per il cambiamento del rapporto con sua figlia dopo che si è trasferito a vivere in un’altra casa a seguito della rottura con Guendalina.

La romana ha affermato: “Non voglio creare guerre sui social. Non l’ho mai fatto e anche per questo mi prendo insulti e cattiverie, perché non ho mai detto espressamente la verità e i fatti”. Non lo dice esplicitamente, ma sembra di percepire che Guenda non abbia mai raccontato esattamente cosa ha portato alla fine della relazione con D’Aponte, o almeno la sua versione.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha anche accusato Umberto di “sfruttare” i loro bambini, ovvero Chloe, nata nel 2013, e Salvatore, venuto al mondo nel 2016. “Ora mi sono rotta le palle di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare follower e la vittima su Instagram”, ha aggiunto. “Se uno deve fare il padre o il genitore, lo facesse senza scrivere stronzate e piangere senza far finta di essere quello che poi veramente non si è”, ha quindi concluso.

Poche ore prima Umberto era apparso sul social molto emozionato, quasi in lacrime, dopo aver condiviso alcuni screenshot di messaggi in cui Chloe gli diceva di amarlo e che la sua vita è scura senza la sua presenza. “Io sorrido sempre e sempre a testa alta fiero di chi sono”, aveva aggiunto l’imprenditore.

