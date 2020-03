Davvero una brutta pagina quella scritta dalla monarchia britannica qualche ora fa. Durante un evento ufficiale all’abbazia di Westminster Harry e Meghan hanno salutato con grandi sorrisi William e Kate, arrivati dopo di loro nella chiesa, ma quest’ultimi li hanno sostanzialmente ignorati. Il gelo che si è creato tra loro ha portato molti a criticare proprio il primogenito di Lady Diana e sua moglie, definiti “maleducati”. Dalle immagini si può infatti vedere come davanti a espressioni di affetto dei Duchi del Sussex, i Duchi di Cambridge abbiano mostrato freddezza totale e, sostiene qualcuno, anche un po’ di disprezzo.

Eppure William è sempre il fratello di Harry e qualche tempo fa aveva dichiarato che qualsiasi scelta avrebbe fatto il più piccolo, lui gli sarebbe rimasto accanto. Forse è rimasto scottato dal fatto che adesso Harry potrà vivere lontano dalla pioggia e dal freddo di Londra (per ora in Canada, ma sembra presto in California) mentre lui sarà per tutta la vita bloccato nella grigia Inghilterra. Certo, una gabbia dorata, ma forse un pizzico d’invidia per la scelta del fratello minore c’è. E lo stesso sembra valere per Kate, che qualcuno dava già molto tempo fa in rotta di collisione con Meghan.

Harry (35 anni) e Meghan (38) durante l’evento non sono riusciti a scambiare mezza parola con William (37) e Kate (38), che li hanno volutamente ignorati in qualsiasi modo. Così si sono messi a chiacchierare con il Principe Edward nell’attesa che la cerimonia iniziasse (la Regina Elisabetta è infatti arrivata con un leggero ritardo). Certo è che quanto accaduto non è piaciuto proprio a nessuno e William e Kate hanno fatto una vera e propria figuraccia in mondovisione.

Scritto da: la Redazione il 10/3/2020.